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Sınıra askeri araç sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Hatay’daki sınır noktalarında görevli birliklere takviye amaçlı tank ve askeri araç sevkiyatı sürüyor.Hatay’ın Suriye sınırına yakın bölgelerine takviye amacı ile gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı sabahın ilk saatlerine kadar devam ediyor.

Sınıra askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Hatay’daki sınır noktalarında görevli birliklere takviye amaçlı tank ve askeri araç sevkiyatı sürüyor.
Hatay’ın Suriye sınırına yakın bölgelerine takviye amacı ile gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı sabahın ilk saatlerine kadar devam ediyor. Tırların üzerindeki tank ve çeşitli askeri ekipmanlar ile sevkiyat konvoyu, sınırda konuşlu birliklere gönderiliyor.
Çeşitli birliklerinden Hatay’a gelen zırhlı askeri araçların da Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Sınıra askeri araç sevkiyatı

Sınıra askeri araç sevkiyatı

Sınıra askeri araç sevkiyatı

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