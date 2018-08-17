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Sınıra askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hatay'ın Yayladağı ilçesine askeri sevkiyat yapıldı.

Hüseyin BOZOK- Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hatay'ın Yayladağı ilçesine askeri sevkiyat yapıldı.

Hatay'a gönderilen 5 tank, merkez Antakya ilçesinden geçirilerek, Yayladağı ilçesine ulaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak, taşınan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

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