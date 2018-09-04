Sınıra askeri sevkiyat

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hatay'ın Yayladağı ilçesine askeri sevkiyat yapıldı. Hatay'a gönderilen tank ve zırhlı askeri araçlar, merkez Antakya ilçesinden geçirilerek, Yayladağı ilçesine ulaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak, taşınan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
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