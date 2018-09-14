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Sınıra askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 13:14 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hatay'ın Reyhanlı ilçesine askeri sevkiyat yapıldı.

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI /REYHANLI (Hatay),(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hatay'ın Reyhanlı ilçesine askeri sevkiyat yapıldı.

Hatay'a gönderilen 7 tank, Kırıkhan ilçesinden geçirilerek, Reyhanlı'ya ulaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak, taşınan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

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