Sınıra askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araçlarla mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Hatay’a gönderilen mühimmat yüklü askeri tırlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye sınırına gönderilmeye devam ediyor.

Mühimmat yüklü araçların Suriye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

