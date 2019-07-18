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Sınıra askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a, Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Sınıra askeri sevkiyat

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a, Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden Suriye sınır hattına gönderilen komandoları taşıyan ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoylar, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı, komandoların da yine buralarda görevlendirileceği belirtildi.

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Sınıra askeri sevkiyatSınıra askeri sevkiyatSınıra askeri sevkiyatSınıra askeri sevkiyat

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