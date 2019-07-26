Sınıra askeri sevkiyat

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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