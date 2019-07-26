HABER

Sınıra askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 00:59 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.  Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına geçiş yaptı.

Sınıra askeri sevkiyat

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü model ölümden döndü! Çürümeye başlayınca...Ünlü model ölümden döndü! Çürümeye başlayınca...
Burdur’da şüpheli paket polisi alarma geçirdiBurdur’da şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Eskişehir’de kan donduran cinayetEskişehir’de kan donduran cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başvurmayan pişman olur! Son 2 gün

Başvurmayan pişman olur! Son 2 gün

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Dünya diken üstünde! Devlet Başkanı açıkladı: İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı

Dünya diken üstünde! Devlet Başkanı açıkladı: İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Rusya'dan 'ortak üretim' mesajı: Görüşmeler devam ediyor

Rusya'dan 'ortak üretim' mesajı: Görüşmeler devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.