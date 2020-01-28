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Sınıra askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

 TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Reyhanlı’daki Suriye sınır hattına ulaştı. Komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.

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