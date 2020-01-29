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Sınıra askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 23:15 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere komando, mühimmat ve askeri araç sevkiyatları yapıldı.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere komando, mühimmat ve askeri araç sevkiyatları yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan iki konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçirilerek Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine ulaştı. Mühimmat, askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.

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