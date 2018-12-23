Sınıra dev sevkiyat! Konvoylar halinde geçtiler!

Y\u00fczlerce arac\u0131n bulundu\u011fu konvoyda tank, f\u0131rt\u0131na ob\u00fcs, dok\u00e7a, top\u00e7u batarlar\u0131 ve may\u0131na dayan\u0131kl\u0131 kirpiler Kilis\u2019in Elbeyli il\u00e7esine ula\u015ft\u0131.\nAskeri sevkiyatlar\u0131n Elbeyli il\u00e7esi \u00fczerinden Suriye'ye ge\u00e7ti\u011fi bildirildi. (DHA)PARTNERT\u00fcrkiye'nin en g\u00fczel 10 kad\u0131n\u0131\u0130zmir'de 2 kad\u0131n\u0131n kavgas\u0131nda silahlar konu\u015ftuCinnet getiren \u00f6\u011fretmen mahalleyi aya\u011fa kald\u0131rd\u0131
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