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Sınıra dev sevkiyat! Konvoylar halinde geçtiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 03:51 | Son Güncelleme

Hatay’dan yola çıkan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis’e ulaşmaya devam ediyor.

Sınıra dev sevkiyat! Konvoylar halinde geçtiler!

Yüzlerce aracın bulunduğu konvoyda tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpiler Kilis’in Elbeyli ilçesine ulaştı.

Askeri sevkiyatların Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
askeri sevkiyat Kilis hatay

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