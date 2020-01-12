HABER
  4. Sınıra Duvar Yapımına Devam

Sınıra Duvar Yapımına Devam

12.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Beyaz Saray federal temyiz mahkemesinin sınır duvarının inşaatıyla ilgili paranın kullanımını serbest bırakmasının ardından Amerika-Meksika sınırına inşa edilmekte olan duvarın yapımına devam edileceğini kaydetti

Sınıra Duvar Yapımına Devam

Beyaz Saray federal temyiz mahkemesinin sınır duvarının inşaatıyla ilgili paranın kullanımını serbest bırakmasının ardından Amerika-Meksika sınırına inşa edilmekte olan duvarın yapımına devam edileceğini kaydetti.

1’e karşı 2 oyla alınan karar, Aralık ayında federal hakimin 127 yapım projesinden 282 km uzunluğundaki duvar inşası için ayrılan 3.6 milyar doların harcanmasını durdurma kararını kaldırıyor.

Söz konusu temyiz mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin Temmuz ayında konuyla ilgili benzer bir karar aldığını hatırlattı.

Bu karar Trump yönetimine sınır duvarı için Pentagon’un milyarlarca dolar kaynağını kullanabilmesinin önünü açıyor.

Başkan Donald Trump, kararla ilgili olarak sosyal medyadan “Bütün duvar yapılıyor” mesajını paylaştı.

Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham da “duvarı bitireceğiz” ifadesini kullandı.

Trump yönetiminin muhalifleri ilk mahkeme kararını memnuniyetle karşılaşmıştı. Muhalifler, Trump’ın seçim kampanyası sırasında duvarın masraflarını Meksika’nın karşılayacağını belirttiğini hatırlatıyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
Avustralya Başbakanı'ndan iklim politikasını değiştirme sinyaliAvustralya Başbakanı'ndan iklim politikasını değiştirme sinyali
Trump'tan İran yönetimine çağrı!Trump'tan İran yönetimine çağrı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarında ortaya çıktı! Şoke etti

FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarında ortaya çıktı! Şoke etti

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump, İran yönetimine seslendi: Dünya sizi izliyor

Trump'tan İran yönetimine çağrı!

CNN, İran tarafından vurulan ABD üssünü görüntüledi

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

ABD’de kamyonet mağazaya daldı: 11 yaralı

Kamyonet mağazaya daldı! Korkunç anlar kamerada

ABD'den Irak'a 'FED' tehdidi!

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! ABD böyle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump'tan İranlılara Farsça mesaj

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Son dakika! Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti

Libya'da ateşkes başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.