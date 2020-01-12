Sınıra Duvar Yapımına Devam

Beyaz Saray federal temyiz mahkemesinin sınır duvarının inşaatıyla ilgili paranın kullanımını serbest bırakmasının ardından Amerika-Meksika sınırına inşa edilmekte olan duvarın yapımına devam edileceğini kaydetti.
1’e karşı 2 oyla alınan karar, Aralık ayında federal hakimin 127 yapım projesinden 282 km uzunluğundaki duvar inşası için ayrılan 3.6 milyar doların harcanmasını durdurma kararını kaldırıyor.
Söz konusu temyiz mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin Temmuz ayında konuyla ilgili benzer bir karar aldığını hatırlattı.
Bu karar Trump yönetimine sınır duvarı için Pentagon’un milyarlarca dolar kaynağını kullanabilmesinin önünü açıyor.
Başkan Donald Trump, kararla ilgili olarak sosyal medyadan “Bütün duvar yapılıyor” mesajını paylaştı.
Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham da “duvarı bitireceğiz” ifadesini kullandı.
Trump yönetiminin muhalifleri ilk mahkeme kararını memnuniyetle karşılaşmıştı. Muhalifler, Trump’ın seçim kampanyası sırasında duvarın masraflarını Meksika’nın karşılayacağını belirttiğini hatırlatıyorlar.
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