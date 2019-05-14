Sınıra götürülen duvar perdeler karayolunda devrildi

Hatay’da Suriye’nin İdlib kentine götürülmek üzere yola çıkarılan duvar perdeler karayolunda devrildi.

Kaza, Antakya-Altınözü Karayolu Kuruyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin İdlib kentine götürülmek üzere tırlarla yola çıkarılan duvar perdeler karayolunda devrildi. Virajı alamayan 27 AKK 665 plakalı tırdan devrilen duvar perdeler nedeniyle karayolunda trafik tek şeride düştü.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı alanda, duvar perdelerin vinçle kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

