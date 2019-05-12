Sınıra komando ve askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı harekat öncesi sınırda bulunan askeri birliklere takviye sürüyor. Son olarak çeşitli birliklerden gönderilen yaklaşık komando ve çok sayıda askeri zırhlı araçlar Hatay’a ulaştı.

Gecenin geç saatlerinde çeşitli birliklerden gönderilen 300 civarı komando ve çok sayıda askeri zırhlı araç Hatay’a ulaştı. Askeri araçların ikmallerinin ardından komando ve askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere hareket edeceği öğrenildi.



