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Sınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy sabahın erken saatlerinde Hatay’a ulaştı.

Sınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy sabahın erken saatlerinde Hatay’a ulaştı. Komandolar ve 40’a yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemi altında Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geçti.
Geniş güvenlik önlemleri altında giden konvoydaki komandoların ve zırhlı araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Sınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Sınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatı

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