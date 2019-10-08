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Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:05 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonu öncesi Suriye sınır hattına zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı devam ediyor. Öğleden sonra da sınır hattındaki Akçakale’ye sevk edilen zırhlı araçlar ve askeri personeller ilçe girişinde vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyona yönelik hazırlıklarını devam ettiriyor. Aylardır sevkiyatın sürdüğü sınır hattına öğleden sonra da Şanlıurfa’dan çıkan zırhlı araçlar yönlendirildi.

Güvenlik önlemleri arasında Akçakale’ye gelen zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy, Akçakale girişinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Askerler, kendilerine yönelik tezahüratlarda bulunan ve el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara klakson çalarak karşılık verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Suriye askeri sevkiyat

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