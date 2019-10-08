Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyona yönelik hazırlıklarını devam ettiriyor. Aylardır sevkiyatın sürdüğü sınır hattına öğleden sonra da Şanlıurfa’dan çıkan zırhlı araçlar yönlendirildi.
Güvenlik önlemleri arasında Akçakale’ye gelen zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy, Akçakale girişinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Askerler, kendilerine yönelik tezahüratlarda bulunan ve el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara klakson çalarak karşılık verdi.
(DHA)
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