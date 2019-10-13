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Sınıra sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

Kilis’te, batı illerinden gönderilen askeri araçların sevkiyatı sınır hattına sürüyor.Peyderpey Fırat’ın doğusuna ve Kilis’teki sınır birliklerine askeri araçlar ile personellerin sevkiyatı sürüyor.

Sınıra sevkiyat sürüyor

Kilis’te, batı illerinden gönderilen askeri araçların sevkiyatı sınır hattına sürüyor.
Peyderpey Fırat’ın doğusuna ve Kilis’teki sınır birliklerine askeri araçlar ile personellerin sevkiyatı sürüyor.

Sınıra sevkiyat sürüyor

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