Sınıra sevkiyat sürüyor

Kilis\u2019te, bat\u0131 illerinden g\u00f6nderilen askeri ara\u00e7lar\u0131n sevkiyat\u0131 s\u0131n\u0131r hatt\u0131na s\u00fcr\u00fcyor.\nPeyderpey F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusuna ve Kilis\u2019teki s\u0131n\u0131r birliklerine askeri ara\u00e7lar ile personellerin sevkiyat\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. \nPARTNER\u00dczerinde \u0131slakl\u0131k varsa sak\u0131n almay\u0131n! \u0130\u015fte k\u0131rm\u0131z\u0131 et al\u0131rken dikkat etmeniz gereken 5 p\u00fcf noktas\u0131Dokuma at\u00f6lyesinin yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce fenal\u0131k ge\u00e7irdiH\u0131rs\u0131zlar\u0131 devriye gezen jandarma yakalad\u0131
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