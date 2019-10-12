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Sınıra Suriye Milli Ordu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden sınır hattına çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi.PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na takviye amacıyla sınır hattına çok sayıda Suriye Milli Ordu askeri ile silahla donatılmış arazi araçları gönderildi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden sınır hattına çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeri ile silahla donatılmış arazi aracı gönderildi.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na takviye amacıyla sınır hattına çok sayıda Suriye Milli Ordu askeri ile silahla donatılmış arazi araçları gönderildi. Akçakale ilçesinden çıkan konvoy, Ceylanpınar istikametine doğru ilerledi. Yol üstünde bekleyen vatandaşlar da Türk bayrağı açarak askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Onlarca otobüs ve çok sayıda arazi aracıyla sınır hattına giden Suriye Milli Ordu askerlerinin Tel Abyad’a doğru ilerleyecekleri öğrenildi.

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