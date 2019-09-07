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Sınıra zırhlı araç sevkiyatları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 21:31 | Son Güncelleme

ABD ile birlikte Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları kapsamında kara devriyesine saatler kala Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatları devam ediyor.ABD ile Türkiye arasında müşterek olarak oluşturulması planlanan güvenli bölge için yapılan çalışmalar kapsamında, Fırat’ın doğusunda ilk kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek.

ABD ile birlikte Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları kapsamında kara devriyesine saatler kala Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatları devam ediyor.
ABD ile Türkiye arasında müşterek olarak oluşturulması planlanan güvenli bölge için yapılan çalışmalar kapsamında, Fırat’ın doğusunda ilk kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek. Devriye öncesi Şanlıurfa’nın Akçakale ve Suruç ilçesinin sınır karakollarına zırhlı araç sevkiyatları yapıldı. Zırhlı araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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