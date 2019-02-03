Sınıra zırhlı araç ve komando sevkiyatı sürüyor

Suriye sınırına 30’un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı ve komando sevk edildi.

Suriye sınırındaki birliklere konuşlandırılmak üzere değişik birliklerden gönderilen 30’un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı araç ve komandolar Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra doğru hareket etti.

Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.



