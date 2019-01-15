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Sınırda 1'i PKK şüphelisi 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 16:53 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 1'i PKK'lı 4 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 1'i PKK'lı 4 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Araç sürücüsü M.M. (67) ile araçta bulunan A.Ş. (32), M.S. (35) ile H.S. (35) gözaltına alındı. Jandarmadaki incelemede, M.M.'nin 'göçmen kaçakçılığı' suçundan devam eden mahkemesinin bulunduğu, A.Ş.'nin Gaziantep 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan devam eden mahkemesi olduğu ve 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan arandığı, M.S.'nin 90 ayrı 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak' suçundan arandığı, H.S.'nin de 69 ayrı 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak' suçundan mahkemesinin bulunduğu belirlendi.
A.Ş., işlemlerinden sonra savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, H.S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. M.S. ve M.M. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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