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  4. Sınırda 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal madde ele geçirildi! Bakan Bolat operasyonun detaylarını paylaştı

Sınırda 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal madde ele geçirildi! Bakan Bolat operasyonun detaylarını paylaştı

11.09.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a düzenlenen operasyonda 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal madde ele geçirildi.

Sınırda 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal madde ele geçirildi! Bakan Bolat operasyonun detaylarını paylaştı

Sınır kapısında düzenlenen operasyona ilişkin ayrıntıları Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu.

Bakan Bolat, açıklamasında sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, yasadışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Ekiplerimiz Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda bir tıra yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 25 milyon Türk Lirası değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi.

Operasyonu gerçekleştiren mesai arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum."

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öncüpınar sınır kapısı

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