Sınırda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 kişiyi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren İ.B., P.B., M.S. ve N.D. oldukları belirlendi. Şüpheliler, savcılık talimatıyla Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

