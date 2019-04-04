HABER

Sınırda 406 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

Sınırda 406 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 406 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Uzunköprü, Enez ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Orhaniye köyünde yapılan denetimlerde, Fas, Cezayir, Filistin, Afganistan, Pakistan, Somali, Mısır, Hindistan ve Bangladeş uyruklu 406 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Prof. Dr. Kumsar: Acıpayam'da 6 ve üzeri deprem beklenmiyorProf. Dr. Kumsar: Acıpayam'da 6 ve üzeri deprem beklenmiyor
Edremit'te 4 kişilik hırsızlık şebekesi yakalandıEdremit'te 4 kişilik hırsızlık şebekesi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzenisz göçmen Jandarma operasyon

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

Binlerce kişi oraya gitti! Otellerde yer kalmadı

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.