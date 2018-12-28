Sınırda aranan otomobilde 20 cins yavru köpek çıktı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin bagajında, Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenen 20 cins yavru köpek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.S. idaresindeki otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince rutin olarak kontrol edildi.

Kontrolde, bagajda karton kutuların içerisinde saklanmış Pekinez, Teriyer, Buldog ve Chow chow cinsi 20 yavru köpek olduğu tespit edildi.

Köpeklere yediemine teslim edilmek üzere el konulurken, sürücü A.S. ve araçta yolcu olarak bulunan S.I. hakkında "kaçakçılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

- Köpekler HAYTAP'a teslim edilecek

Öte yandan, Ticaret Bakanlığınca, kaçakçılıkla mücadele ve hayvan haklarının korunması kapsamında gümrüklerden kaçak yollarla ülkeye sokulan evcil hayvanların ticarete konu edilmeyecek şekilde tasfiye edilmeleri ve hayvan refahının sağlanması amacıyla bir protokole imza atılmıştı.

Buna göre, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile imzalanan protokolle, söz konusu hayvanlar ihale yoluyla satılmaksızın HAYTAP temsilcilerine teslim edilecek.