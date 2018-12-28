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Sınırda aranan otomobilde 20 cins yavru köpek çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 12:37 | Son Güncelleme

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin bagajında, yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 20 cins yavru köpek bulundu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin bagajında, Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenen 20 cins yavru köpek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.S. idaresindeki otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince rutin olarak kontrol edildi.

Kontrolde, bagajda karton kutuların içerisinde saklanmış Pekinez, Teriyer, Buldog ve Chow chow cinsi 20 yavru köpek olduğu tespit edildi.

Köpeklere yediemine teslim edilmek üzere el konulurken, sürücü A.S. ve araçta yolcu olarak bulunan S.I. hakkında "kaçakçılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

- Köpekler HAYTAP'a teslim edilecek

Öte yandan, Ticaret Bakanlığınca, kaçakçılıkla mücadele ve hayvan haklarının korunması kapsamında gümrüklerden kaçak yollarla ülkeye sokulan evcil hayvanların ticarete konu edilmeyecek şekilde tasfiye edilmeleri ve hayvan refahının sağlanması amacıyla bir protokole imza atılmıştı.

Buna göre, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile imzalanan protokolle, söz konusu hayvanlar ihale yoluyla satılmaksızın HAYTAP temsilcilerine teslim edilecek.

Ticaret Bakanlığının tasfiye işlemlerine ilişkin görevleri çerçevesinde kimi zaman evcil hayvanların tasfiyesi de gerçekleştiriliyor.

Geçen haftalarda imzalanan protokol kapsamında, el konulan evcil hayvanların teslim alınmaları, muhafazaları ve bakımları, Bakanlık denetiminde HAYTAP sorumluluğunda yürütülecek.

Evcil hayvanlar, HAYTAP'a özel yolla tasfiye edilecek. HAYTAP'ın, bu hayvanları bedel veya hizmet karşılığında olmaksızın sahiplendirerek yapılan işlemlerin sonuçlarını Bakanlığa bildirmesi gerekecek.

Bulunan 20 cins köpek yavrusunun da, gelecek günlerde HAYTAP temsilcilerine teslim edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Kapıkule otomobil yavru köpek

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