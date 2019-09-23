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Sınırda askeri hareketlilik

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

 SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, zırhlı araçlarla askeri hareketliliğin olduğu gözleniyor. TSK'ya ait üs noktasında konuşlu zırhlı araçlara, bakımları yapılarak, Türk bayrakları asıldı.

Sınırda askeri hareketlilik

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, zırhlı araçlarla askeri hareketliliğin olduğu gözleniyor. TSK'ya ait üs noktasında konuşlu zırhlı araçlara, bakımları yapılarak, Türk bayrakları asıldı. Hazırlıkları tamamlanan zırhlı araçların, Fırat'ın doğusunda, ABD ile ikinci ortak kara devriyesinde kullanılabileceği belirtildi.
Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sonlandırılarak, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerlerinden edilmiş sivillerin dönüşünün desteklenmesi amacıyla Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine harekat sinyali vermesinin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD askerlerinin görev yaptığı merkez faaliyete başladıktan sonra Fırat'ın doğusunda, iki ülke tarafından 6 kez hava, 1 kez de kara devriyesi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin istediklerinin olmaması durumunda eylül ayı sonunda harekat düzenlenebileceği mesajının ardından sınır hattında başlayan hareketlilik, devam ediyor. Zırhlı araçlar ile askeri personelin yanı sıra sağlık, arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği sınır hattındaki Akçakale'de, sabah saatlerinden itibaren TSK'ya ait üs noktasında da yoğunluk olmaya başladı. Birbiri ardına dizilen zırhlı araçlara, bakımları yapıldıktan sonra Türk bayrakları asıldı.
İlk ortak kara devriyesinin yapıldığı 8 Eylül'den 1 gün önce de aynı noktada zırhlı araçların bakımları yapılarak, bayraklarla donatıldı ve kara devriyesi gerçekleştirildi. Bugün aynı noktadaki hareketlilik sonrası hazırlıkları tamamlanan zırhlı araçların ABD ile bugün veya yarın yapılması muhtemel ikinci ortak kara devriyesinde kullanılabileceği belirtildi.

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Sınırda askeri hareketlilikSınırda askeri hareketlilikSınırda askeri hareketlilikSınırda askeri hareketlilik

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