HABER

Sınırda askeri helikopter hareketliliği! Kime ait olduğu tespit edilemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:02 | Son Güncelleme

Akçakale'de günlerdir süren sessizliği, Tel Abyad sınırları üzerinde uçuş yaparak devriye atan iki askeri helikopter bozdu. Tel Abyad’dan Rasulayn yönüne giden helikopterlerin kime ait olduğu ise tespit edilemedi.

Sınırda askeri helikopter hareketliliği! Kime ait olduğu tespit edilemedi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Türkiye ve ABD’li yetkililer arasında günlerdir devam eden 'Güvenli Bölge' görüşmelerinde teknik çalışmaların sonuna gelindi. Bölge üzerinde uçurulan insansız hava aralarından (İHA) alınan görüntülerle bölgeye ait haritaları masaya yatıran iki ülke heyeti bir dizi tespitte bulundu. Türkiye’nin sınır bölgesinde Tel Abyad’a doğru 32 kilometrelik bir alanda terör örgütü PKK/YPG ve silahlardan arındırılması isteği sürerken ABD’li heyetin görüşü 15 kilometrelik alanın yeterli olacağı yönünde. Güvenli bölgenin kilometre sınırıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken son birkaç gündür sakin olan ilçe merkezi ve sınır bölgesinde bugün öğe saatlerinde bir hareketlilik yaşadı.

Yüksekten uçtuğu için kime ait olduğu tespit edilemeyen iki askeri helikopter art arda uçuş yaptı. Sınır bölgesi üzerinde devriye atarak uçuş yapan helikopterlerin Rasulayn ve Ceylanpınar yönüne doğru gittikleri görüldü.

sinirda-askeri-helikopter-hareketliligi_2252_dhaphoto4

(DHA)

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
Heyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durduHeyelan oldu, kayan toprak eve 2 metre kala durdu
Selin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyük (2)Selin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyük (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Akçakale helikopter

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın ahırda ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

Genç kadın ahırda ölü bulundu!

MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında ağır yaralandı

MHP'li başkan ağır yaralandı

Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı polisler var

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama

Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısı konuştu

İstanbul'da minibüs tramvay yoluna girdi! Seferler durdu

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.