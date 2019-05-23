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Sınırda bekleyen şoförlerin iftar telaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 00:47 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki sınır kapısında bekleyen şoförler yaptıkları yemeklerle iftarlarını yapıyorlar.Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarından bulunan Habur Sınır Kapısından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil’e yük taşıyan TIR şoförleri, kuyrukta beklerken yaptıkları yemeklerle oruçlarını açıyorlar.Araçlarına taktıkları mini buzdolabında yemek malzemelerini beraberlerinde taşıyan şoförler, iftar saatine doğru yemek hazırlıklarına başlıyorlar.

Sınırda bekleyen şoförlerin iftar telaşı

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki sınır kapısında bekleyen şoförler yaptıkları yemeklerle iftarlarını yapıyorlar.
Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarından bulunan Habur Sınır Kapısından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil’e yük taşıyan TIR şoförleri, kuyrukta beklerken yaptıkları yemeklerle oruçlarını açıyorlar.
Araçlarına taktıkları mini buzdolabında yemek malzemelerini beraberlerinde taşıyan şoförler, iftar saatine doğru yemek hazırlıklarına başlıyorlar. Ailelerinden kilometrelerce uzaklıkta olmalarına rağmen sınırda sıra bekleyen şoförler, yaptıkları yemeklerle oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşıyorlar.
Sosyal tesislerde yemeklerin pahalı olması nedeniyle kendi yemeklerini yaptıklarını belirten 35 yıllık şoför Ayaz Metin Şimdi, tüm zorluklara rağmen dini vecibelerini yerine getirdiğini söyledi.
Şimdi," Bazen burada 2-3 gün kalabiliyoruz. Türk gümrüğü ile ırak gümrüğündeki sosyal tesislerde yemekler çok pahalıdır. Çok az kazandığımız için yemeklerimizi kendimizi yapıyoruz. Hava sıcaklığına rağmen dini vecibelerimizi Allah’ın yardımıyla yerine getiriyoruz." dedi.

Sınırda bekleyen şoförlerin iftar telaşı

Sınırda bekleyen şoförlerin iftar telaşı

Sınırda bekleyen şoförlerin iftar telaşı

Sınırda bekleyen şoförlerin iftar telaşı

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