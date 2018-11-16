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Sınırda bitkin halde bulunan Filistinli'ye Mehmetçik sahip çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan geçtiği Yunanistan'da polis tarafından geri gönderilen ve Türk askeri tarafından bitkin halde bulunan Filistin uyruklu kaçak göçmen, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ünsal YÜCEL KEŞAN(Edirne),(DHA) EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan geçtiği Yunanistan'da polis tarafından geri gönderilen ve Türk askeri tarafından bitkin halde bulunan Filistin uyruklu kaçak göçmen, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yunan polisi, ülkelerine yasa dışı yollardan giren Filistinli göçmeni yakaladıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi. Kaçak göçmen, Enez ilçesindeki askeri yasak bölgede 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından soğuk hava ve açlık nedeniyle bitkin halde bulundu. Kaçak göçmen, Mehmetçik'in ilk müdahalesinden sonra çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaçak göçmenin, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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