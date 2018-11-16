HABER

Sınırda bitkin halde bulunan Filistinli'ye Mehmetçik sahip çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 16:35 | Son Güncelleme

YASA dışı yollardan geçtiği Yunanistan'dan polis tarafından geri gönderilen ve Türk askeri tarafından Edirne'nin Enez ilçesinde bitkin halde bulunan Filistin uyruklu göçmen, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Sınırda bitkin halde bulunan Filistinli'ye Mehmetçik sahip çıktı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- YASA dışı yollardan geçtiği Yunanistan'dan polis tarafından geri gönderilen ve Türk askeri tarafından Edirne'nin Enez ilçesinde bitkin halde bulunan Filistin uyruklu göçmen, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Yunan polisi, ülkelerine yasa dışı yollardan giren Filistinli göçmeni yakaladıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi. Adı açıklanmayan göçmen, Enez ilçesindeki askeri yasak bölgede 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından soğuk hava ve açlığa bağlı nedenlerle bitkin halde bulundu. Göçmen, Mehmetçiğin ilk müdahalesinden sonra çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Filistinli göçmenin, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Sınırda bitkin halde bulunan Filistinli'ye Mehmetçik sahip çıktıSınırda bitkin halde bulunan Filistinli'ye Mehmetçik sahip çıktı

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...
Tarihi eser kaçakçıları fosille yakalandıTarihi eser kaçakçıları fosille yakalandı
Kargoyla ve internetten cinsel içerikli ürün satanlara operasyonKargoyla ve internetten cinsel içerikli ürün satanlara operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.