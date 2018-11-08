Sınırda bombalı araçla saldırı!

Türkiye sınırında bulunan Azez kent merkezi ile Siccu köyünde, öğle saatlerinde, park edilen bomba yüklü 2 araç infilak etti.
Azez'deki saldırıda 1 çocuk yaralanırken, yanan araçlar müdahale sonucu söndürüldü.
Güvenlik güçleri korku ve paniğe yol açan patlamaların yaşandığı bölgelerde önlemlerini artırdı.
İHA
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