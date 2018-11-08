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Sınırda bombalı araçla saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

Kilis'e komşu Suriye'nin Azez kentinde, iki farklı bölgede bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 1 çocuk yaralandı.

Sınırda bombalı araçla saldırı!

Türkiye sınırında bulunan Azez kent merkezi ile Siccu köyünde, öğle saatlerinde, park edilen bomba yüklü 2 araç infilak etti.

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Azez'deki saldırıda 1 çocuk yaralanırken, yanan araçlar müdahale sonucu söndürüldü.

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Güvenlik güçleri korku ve paniğe yol açan patlamaların yaşandığı bölgelerde önlemlerini artırdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Suriye Azez

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