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Sınırda bu sefer 2 Türk vatandaşı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:28 | Son Güncelleme

Birçok zaman onlarca kaçak göçmenin yakalandığı Kırklareli, Bulgaristan sınırında bu sefer de 2 Türk vatandaşı yakalandı.İl Merkeze Bağlı Dereköy Köyünde Hudut birliklerince sınır bölgesinde A.G.

Birçok zaman onlarca kaçak göçmenin yakalandığı Kırklareli, Bulgaristan sınırında bu sefer de 2 Türk vatandaşı yakalandı.
İl Merkeze Bağlı Dereköy Köyünde Hudut birliklerince sınır bölgesinde A.G. ve Y.Ç. isimli iki Türk vatandaşı yakalandı. Jandarma ekiplerince teslim alınan iki şahsın alınan ifadelerinde yaklaşık 1 ay önce Adana’dan İstanbul’a geldikleri, daha sonrasında ise Avrupa’da iş bulabilmek için Bulgaristan’a geçmeye çalıştıklarını belirttiler.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısının talimatları doğrultusunda şahısların ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

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