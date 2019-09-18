HABER

Sınırda "canlı bomba" yeleğiyle yakalanan DEAŞ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde üç yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken "canlı bomba" yeleği, demir bilyelerle güçlendirilmiş 12 patlayıcı madde bloku, 2 el bombası fünyesi ve 2 elektrikli fünyeyle yakalanan 5 sanığa, 5 yıl 6 ay 20 gün ile 13 yıl 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde üç yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken "canlı bomba" yeleği, demir bilyelerle güçlendirilmiş 12 patlayıcı madde bloku, 2 el bombası fünyesi ve 2 elektrikli fünyeyle yakalanan 5 sanık, 5 yıl 6 ay 20 gün ile 13 yıl 20 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Yahya İsa Ömer, Süleyman El Şeyh ile avukatlar katıldı. Duruşmaya sanıklar Khaled Zemo, Züher Muhammed ile 18 yaşın altındaki A.İ. katılmadı.

Sanık Ömer, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Türkiye'ye çalışmak için geldiğini, içerisinde patlayıcı bulunan çantaları kendisinin taşımadığını, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Sanık Şeyh ise sınırın Suriye tarafının DEAŞ'lılarca kapatıldığını bu nedenle Türkiye'ye geçmeye çalıştığını, yakalanan patlayıcılarla bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Karkamış ilçesi Türk Yurdu Piyade Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'ın sınırdan patlayıcı geçirileceği bilgisi üzerine 22 Mart 2016'da bir grubun Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığını, arazide yapılan aramada siyah poşet içerisinde patlamaya hazır canlı bomba yeleği, üzerinde bilye ile güçlendirilmiş 12 parça patlayıcı, 2 el bombası, elektrikli fünye ve ateşleme anahtarının ele geçirildiğini belirterek, olayda yakalanan sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Şeyh, Ömer ve Zemo'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 13 yıl 20'şer gün hapis ve 2 bin 500'şer lira para cezası verdi.

Sanık Züher Muhammed hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeden heyet, sanık A.İ'yi de "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirim uygulayarak 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve bin lira para cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuklu sanıkların bu halinin devamına da karar verdi.

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
Bakan Ersoy:"Bizim, küçük yaştan çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor"Bakan Ersoy:"Bizim, küçük yaştan çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor"
Çanakkale Boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyorÇanakkale Boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
canlı bomba yeleği DEAŞ Gaziantep hapis cezası terör örgütü DEAŞ

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.