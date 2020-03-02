Filistinli Ahmet’in en büyük hayali Avrupa’ya gidip, 4-5 ay sonra hayvanlarına yeniden kavuşmak...

Sınırda duygu dolu anlar! 6 yıldır baktığı kedisi ve köpeğinden vazgeçti

Türkiye’nin 4 gün önce sınır kapılarını açtığını duyurmasının ardından yüz binin üzerinde göçmen çeşitli yollarla Yunanistan’a ve Avrupa’ya geçti.

Binlerce kişinin hala geçmek için beklediği sınırın sıfır noktasına Filistinli göçmen Ahmet’te bir kedisini ve köpeğini de Avrupa’ya götürmek için getirdi ancak Yunanistan tarafına geçerken zorlanacağı için kedisini ve köpeğini sosyal medya üzerinden tanıştığı bir Türk’e emanet etti.

Ahmet, 6 yıldır baktığı evcil hayvanlardan ayrılacağı için duygulanıp ağlarken, “Hollanda’ya gitmek istiyorum. Zarar görmesinler diye Türk arkadaşa emanet ediyorum. Birkaç ay sonra oraya geçince tekrar alacağım onları yanıma” dedi.