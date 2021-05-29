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Sınırda ele geçirilen 12 maymunu elleriyle besliyorlar

29.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir araçta ele geçirilen 12 yavru makak maymununa, Gaziantep Hayvanat Bahçesi ev sahipliği yapıyor. Kaçak olarak yurda sokulmak istenirken yakalanan maymunları, bakıcıları elleriyle besliyor.

Sınırda ele geçirilen 12 maymunu elleriyle besliyorlar

350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, kaçak yollarla ülkeye getiriler hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Son olarak yaklaşık bir ay önce Ağrı'da bulunan Gürbulak Sınır Kapısı’nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada ele geçilen makak cinsi 12 maymun Gaziantep'e getirildi. Yavru maymunlar gönderildikleri yeni adreslerinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Herkesin ilgi odağı olan maymunları, bakıcıları elleriyle besliyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Doğal yaşam pakımıza bir süre önce Ağrı sınırından ülkemize kaçak yollarla sokulmaya çalışan 12 makak maymunu getirildi. Küçük kafeslerde uygun olmayan koşullarda taşınan hayvanlar, hayvanat bahçemize getirildiğinde sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlık problemleri olan hayvanlara gerekli ilaçlar verilip, vitamin ve mineral takviyesi uygulanıp, aşıları yapıldı. Bu süre zarfında bakıcılar, yavru maymunlara el bebek gül bebek bakıyor. Vişne, çilek, kivi ve muzla birebir besleme yapıyorlar. Onlar bakıcılarına alıştı ve çok mutlular. Bu maymunlar farklı annelerden alınarak ülkeye sokulmuş. Bakıcılarımız onları anne şefkati ile besliyorlar. Çünkü dengeli beslenerek, kemik yapılarının normal seviyeye ulaşması ve güneş ışınlarına temas etmeleri gerekiyor. Bunların hepsi bakıcıları tarafından düzenli olarak sağlanıyor" dedi.

(DHA)

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Gaziantep
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