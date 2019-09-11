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Sınırda gazetecilerin otomobiline kedi girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 15:34 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında Güvenli Bölge oluşumuna yönelik haber takibi yapan bir televizyon kanalının otomobiline yavru kedi girdi.

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında Güvenli Bölge oluşumuna yönelik haber takibi yapan bir televizyon kanalının otomobiline yavru kedi girdi. İtfaiye ekiplerinin kurtarmasının ardından açık olan motor bölümüne ikinci kez giren kedi, uzun uğraşların ardından girdiği otomobilden çıkarılabildi.

Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurulmasına yönelik Türk ve ABD askeri yetkililerinin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi’nin oluşturulduğu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, bir aydır haber takibi yapan bir televizyon kanalının otomobilinin arka lastiklerinin bulunduğu bölüme yavru kedi girdi. Kedinin sesini duyan sınır hattındaki gazeteciler, kendi çabalarıyla kediyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbarla sınır hattına gelen itfaiye erleri, yaptıkları çalışmayla otomobilin arka bölümündeki kediyi kurtardı. Çıkarılmasının ardından itfaiye erinin elinden kurtulan kedi bu kez kaputu açık olan otomobilin motor bölümüne girdi. İtfaiye erlerinin ikinci kez yaptığı çalışmayla motor bölümünden de çıkarılan yavru kedinin yeniden kaçmaması için özen gösterildi. Yavru kedinin hayvan barınağına gönderileceği belirtildi.

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