Sınırda Göçmen Krizi Endişesi

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy öncülüğünde 12 Cumhuriyetçi Kongre üyesinden oluşan bir grup sınıra gidiyor. Geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada sınırdaki krizin kontroldan çıktığını söyleyen McCarthy durumdan Biden yönetimini sorumlu tutmuştu.

ABD’nin Meksika sınırını yanlarında aileleri olmadan geçmeye çalışan çocukların sayısında son haftalarda artışın yaşanmasının ardından Cumhuriyetçiler sınırdaki durumla ilgili olarak Biden yönetimini suçluyor.

ABD’nin Meksika sınırındaki durum Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında tartışma konusu oldu. Cumhuriyetçi bir grup Kongre üyesi Teksas sınırına gidiyor. Demokratlarsa sınırdaki durumdan eski Başkan Trump’ın göçmen politikalarını sorumlu tutuyor.

McCarthy, Teksas’ın El Paso kentini ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin benimsediği politikalarla bu krize yol açtığını ve sınırda bir krizin yaşandığını kabul etmediğini savundu.

Pelosi: “Sınırdaki insani sorun Trump’ın politikalarının bir sonucu”

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy Pelosi ABD’nin Meksika sınırındaki durumu “insani bir zorluk” olarak niteledi; ancak bu durumun eski Başkan Donald Trump’ın politikalarının bir sonucu olduğunu savundu.

Pazar günü ABC televizyonunu yayına katılan Pelosi, “Biden yönetimi Trump yönetiminin bıraktığı sorunlu bir sistemi düzeltmeye çalışıyor. Mümkün olan en iyi şekilde bu işi yaparak ve bu durumun insani bir kriz olduğunun bilincinde olarak bir sistem oluşturacak” dedi.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Birbirini Suçluyor Biden yönetimi yetkilileri bugüne kadar sınırdaki durumu “kriz” olarak nitelemekten kaçındı.

ABD’nin Latin kökenli İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, bu ay içinde Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında sınırdaki durumun kriz olmadığını belirtmiş, “Sınırda şu anda yönetebildiğimiz bir zorluk var. Kaynaklarımızı bu sorunun yönetilmesine ayırmış durumdayız” ifadelerini kullanmıştı.