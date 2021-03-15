Sınırda Göçmen Krizi Endişesi

ABD’nin Meksika sınırındaki durum Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında tartışma konusu oldu. Cumhuriyetçi bir grup Kongre üyesi Teksas sınırına gidiyor. Demokratlarsa sınırdaki durumdan eski Başkan Trump’ın göçmen politikalarını sorumlu tutuyor.
ABD’nin Meksika sınırını yanlarında aileleri olmadan geçmeye çalışan çocukların sayısında son haftalarda artışın yaşanmasının ardından Cumhuriyetçiler sınırdaki durumla ilgili olarak Biden yönetimini suçluyor.
Cumhuriyetçiler Teksas Sınırına Gidiyor
Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy öncülüğünde 12 Cumhuriyetçi Kongre üyesinden oluşan bir grup sınıra gidiyor. Geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada sınırdaki krizin kontroldan çıktığını söyleyen McCarthy durumdan Biden yönetimini sorumlu tutmuştu.
Mart ayı başında Başkan Joe Biden’a mektup yazarak sınırdaki durumu kendisiyle görüşmek istediğini belirten McCarthy Biden yönetiminin göçmen konusuna yönelik yaklaşımını eleştirmiş; sorununun çözümü için birlikte çalışma talebine yanıt almadığını söylemişti.
McCarthy, Teksas’ın El Paso kentini ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin benimsediği politikalarla bu krize yol açtığını ve sınırda bir krizin yaşandığını kabul etmediğini savundu.
Pelosi: “Sınırdaki insani sorun Trump’ın politikalarının bir sonucu”
Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy Pelosi ABD’nin Meksika sınırındaki durumu “insani bir zorluk” olarak niteledi; ancak bu durumun eski Başkan Donald Trump’ın politikalarının bir sonucu olduğunu savundu.
Pazar günü ABC televizyonunu yayına katılan Pelosi, “Biden yönetimi Trump yönetiminin bıraktığı sorunlu bir sistemi düzeltmeye çalışıyor. Mümkün olan en iyi şekilde bu işi yaparak ve bu durumun insani bir kriz olduğunun bilincinde olarak bir sistem oluşturacak” dedi.
Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Birbirini Suçluyor Biden yönetimi yetkilileri bugüne kadar sınırdaki durumu “kriz” olarak nitelemekten kaçındı.
ABD’nin Latin kökenli İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, bu ay içinde Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında sınırdaki durumun kriz olmadığını belirtmiş, “Sınırda şu anda yönetebildiğimiz bir zorluk var. Kaynaklarımızı bu sorunun yönetilmesine ayırmış durumdayız” ifadelerini kullanmıştı.
FEMA görevlendirildi
ABD İç Güvenlik Bakanlığı hafta sonunda, sel, fırtına ya da diğer benzeri felaketlerde görev yapan FEMA’yı Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan sığınmacı çocuklarla ilgilenmesi için görevlendirmişti.
Bu adım Demokrat Başkan Joe Biden’ın eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın kısıtlayıcı göçmen politikalarını iptal etmesinin ardından geldi.
ABD’nin güney sınırında bulunan sığınmacı çocuklar 72 saat içinde Sınır Devriyesi’ne nakledilmek zorunda. Ancak kapasitenin sınırlı olması sebebiyle bu çocuklar sınır tutuklama merkezlerinde daha uzun süre kalabiliyorlar.
Resmi verilere göre Perşembe günü itibarıyla Amerika’daki sınır tesislerinde yaklaşık 4 bin çocuk tutuluyordu. Bu Şubat ayındaki rakamın 4 katından fazla.
2014 yılında Başkan Barack Obama döneminde de sınıra çocuk yaştaki sığınmacıların sayısında büyük artış yaşanmış, FEMA o dönem de çalışmaların koordine edilmesine yardımcı olmuştu.
Reuters’ın 5 Mart tarihli haberine göre, Şubat ayında ABD-Meksika sınırında yaklaşık 100 bin göçmen gözaltına alındı. Bu, 2019 yılı ortasından bu yana bir ay içinde kaydedilen en yüksek rakam.