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Sınırda Göçmenlere Öldürücü Müdahale

25.06.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas’tan İspanya kontrolundaki Kuzey Afrika kenti Melilla’ya geçmek isteyen göçmenlere sınır güvenlik ekipleri öldürücü derecede sert müdahalede bulundu. Faslı yetkililer 18 göçmenin öldüğünü açıklarken Fas İnsan Hakları Birliği temsilcileri en az 29 can kaybı olduğunu söyledi

Sınırda Göçmenlere Öldürücü Müdahale

Fas’tan İspanya kontrolundaki Kuzey Afrika kenti Melilla’ya geçmek isteyen göçmenlere sınır güvenlik ekipleri öldürücü derecede sert müdahalede bulundu.

Fas İnsan Hakları Birliği (AMDH) tarafından yayınlanan görüntülerde, Melilla yakınlarındaki sınır bölgesinde güvenlik güçlerinin göçmenlere copla vurduğu, çok sayıda göçmenin yerde kanlar içinde hareketsiz yattığı görülüyor.

Faslı yetkililer 18 göçmenin öldüğünü açıklarken AMDH temsilcileri en az 29 can kaybı olduğunu söyledi.

Fas ve İspanya yetkilileri, yaklaşık 2 bin kayıt dışı göçmenin sınıra akın ettiğini, yaklaşık 100’ünün sınırdan geçtiğini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, binlerce göçmenin sınıra akın etmesinden “insan kaçakçılığı yapan mafyaların” sorumlu olduğunu ileri sürdü.

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İspanya
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