Sınırda Gözaltına Alınan Kaçak Meksikalı Göçmen Öldü

Teksas eyaletinin sınır şehri El Paso’da sınırı kaçak olarak geçtiği için Sınır Muhafızları tarafından gözaltına alınan bir Meksikalı hayatını kaybetti.

Amerika Sınır ve Gümrük Muhafaza birimi tarafından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki bir Meksika vatandaşının sınırdışı işleminin ardından yeniden kaçak yollardan Amerika’ya girmesi üzerine gözaltına alındığı ve kendisinde grip hastalığı benzeri semptomlar görülmesi üzerine hastaneye sevk edildiği açıklandı. Hastane sevk edilen kişinin karaciğer ve böbrek yetmezliği rahatsızlıklarının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, 18 Mart’ta hastaneye sevk edilmesinden birgün sonra Meksika vatandaşı, ismi açıklanmayan şahsın hayatını kaybettiği, ölüme ilişkin olarak soruşturulma başlatıldığı ifade edildi.

2018 yılında sınırda kaçak geçiş nedeniyle gözaltında bulunan iki çocuğun, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından göçmenlik ve sınır muhafızları birimleri ciddi eleştirilere maruz kalıyorlar.

Geçen ay da 45 yaşındaki bir Meksikalı kaçak göçmen Teksas’ta McAllen’da bir hastanede hayatını kaybetmişti.