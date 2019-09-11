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Sınırda haber takip eden basın mensubunun aracına kedi girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:18 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde haber nöbeti tutan A Haber ekibinin aracına kedi girdi.

Sınırda haber takip eden basın mensubunun aracına kedi girdi

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde haber nöbeti tutan A Haber ekibinin aracına kedi girdi. Kendi başlarına yavru kediyi çıkartamayan basın mensupları itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkartmayı başardıkları kediyi basın mensuplarına gösterdiği sırada ellerinden kaçırdı. Yeniden aracın içine giren kedi, uzun uğraşlar sonunda çıkartıldı.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’nin kuzeyinde ABD ile Türkiye tarafından oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmalarını takip eden A Haber ekibinin aracına yavru bir kedi girdi. A Haber kameramanı Mehmet Ali Bağ ve muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aracın arka çamurluğuna giren yavru kediyi çıkartmak için uzun süre uğraştı. Kediyi çıkartmayı başaramayan A Haber ekibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonunda yavru kediyi çıkartmayı başardı. Kediyi eline alıp basın mensuplarına poz veren itfaiye eri, yavru kediyi elinden kaçırdı. Yeniden A Haber ekibinin aracına giren yavru kedi, ekipler tarafından tekrar çıkartılarak barınağa götürüldü.

Sınırda haber takip eden basın mensubunun aracına kedi girdi

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