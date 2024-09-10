HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sınırda hareketli dakikalar! Motosikletliyi yaralayıp polise saldıran Yunan sürücü yakalandı

Sınırda hareketli dakikalar! Motosikletliyi yaralayıp polise saldıran Yunan sürücü yakalandı

10.09.2024 20:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda hareketli dakikalar yaşandı. Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı ile bu ülkenin Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayıp, ardından Türk polisinin üzerine kesici aletle yürüyen Yunan sürücü, ayağından tabanca ile vurularak yakalandı.

Sınırda hareketli dakikalar! Motosikletliyi yaralayıp polise saldıran Yunan sürücü yakalandı

Türkiye’nin Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda hareketli anlar yaşandı. Olay, İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan’ın Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede meydana geldi.

Türkiye tarafına gelen Yunanistan uyruklu sürücünün kullandığı otomobil, ara bölgede Türk uyruklu sürücünün kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletli yaralanırken, diğer sürücü otomobiliyle hızla Türk gümrük sahasına girdi.

ghggfhg

Ters istikamette seyreden otomobil, TIR tescil peronu önünde X-ray giriş sırasında önce bir TIR'a ardından da bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsü daha sonra aracından inip elindeki kesici aletle polis memurlarının üzerine yürüdü. Bunun üzerine polisler önce havaya 2 el uyarı ateşi açtı. Şüpheli uyarıya aldırış etmeyince ayağından vurularak yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli ile motosiklet sürücü, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü.

ggffgfg

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs; sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilmiş olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralanan vatandaşımızın sağlık durumunda ise herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu, karşı ülke Yunanistan'daki muhataplara Ortak Temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup, aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir denildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan
En Çok Okunan Haberler
Sadio Mane adım adım Beşiktaş'a geliyor

Sadio Mane adım adım Beşiktaş'a geliyor

Narin'in mezarında tüyler ürperten sözler!

Narin'in mezarında tüyler ürperten sözler!

Narin'in cansız bedenini dereye gömmüştü! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Narin'in cansız bedenini dereye gömmüştü! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

Yeniden zamlandı! Tanesi bile 4 lira oldu

Yeniden zamlandı! Tanesi bile 4 lira oldu

Alaattin Çakıcı'ya yakın iş insanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Alaattin Çakıcı'ya yakın iş insanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.