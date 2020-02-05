HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sınırda hareketlilik... İdlib'e askeri sevkiyatlar devam ediyor

Sınırda hareketlilik... İdlib'e askeri sevkiyatlar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri araç ve personel takviyesi yapıldı.

Sınırda hareketlilik... İdlib'e askeri sevkiyatlar devam ediyor

Suriye rejiminin ele geçirmek için havadan ve karadan saldırı düzenlemesi ve binlerce sivilin Türkiye sınırına yönelmesiyle gündeme gelen İdlib’de hareketlilik devam ediyor. Son olarak rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 8 Türk'ün şehit olmasının ardından TSK tarafından bölgeye takviye yapılmasına devam ediliyor. Günlerdir yoğun şekilde takviye yapılan Suriye’nin İdlib kentine bugün de sevkiyat devam etti.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden çıkan aralarında zırhlı araç ile askeri personellerin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı. Bir ambulansın da bulunduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında İslahiye’den geçerek Hatay yönüne gitti. Öğle saatlerinde Hatay’a ulaşması beklenen konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye’ye geçmesi bekleniyor. Konvoyda yer alan araç ve askeri personellerin TSK’nın İdlib’de mevcut 12 gözlem noktalarında konuşlandırılacağı belirtildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin son fotoğrafları olay yarattı! Fenomen gelin adayı Hanife'nin son fotoğrafları olay yarattı!
Ceza İnfaz Yasası yakında Meclis'e gelecekCeza İnfaz Yasası yakında Meclis'e gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib askeri sevkiyar Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Usta oyuncunun en acı anı

Usta oyuncunun en acı anı

Tek amacı kızını kurtarmaktı! Çok acı olay

Tek amacı kızını kurtarmaktı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Burası Türkiye’nin 'küçük İran'ı

Burası Türkiye’nin 'küçük İran'ı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu ülkede hiç mi adam gibi düşünen kalmadı.Terörist bir örgüt olan öso ya alan açmak için resmen savaşa girmek üzereyiz.İdlib de 3 tane terör örgütü var ve Türkiye bunları koruyor imajı veriyor.sivil halk mıdır dert yoksa suriye den toprak koparıp öso ya vermek midir anlayamıyoruz.Bağımsız bir ülkenin topraklarında olduğumuzu unutıyoruz .yunan anadoluya girince işgal ci de. Biz neyiz şimdi.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da cezaevi firarisi, toprağa gömdüğü silahlarla yakalandı

Firari bu silahla yakalandı

Çığ faciasının yaşandığı bölgede ikinci çığ riski

Facianın yaşandığı yerde ikinci çığ riski

Malatya Arguvan'da feci kaza

Malatya'da feci kaza! Yaralılar var

Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Ceza İnfaz Yasası yakında Meclis'e gelecek

Ceza İnfaz Yasası yakında Meclis'e gelecek

Silivri’de sokak ortasında cinayet! Görüntüler ortaya çıktı

Silivri’de sokak ortasında cinayet! Görüntüler ortaya çıktı

Osmaniye'deki berber, müşterilerini gözü kapalı tıraş ediyor

Müşterilerini gözü kapalı tıraş ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.