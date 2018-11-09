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Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 18:11 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda arızalı mühimmatın inifilak etmesi sonucu patlama meydana geldi.

Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var

ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda arızalı mühimmatın inifilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada yaralı askerlerin olduğu belirtildi.
Olay, saat 17.00 Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyündeki Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda meydana geldi. Konuyla ilgili Hakkari Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır" denildi.

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Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler varSınırda mühimmat patladı, yaralı askerler varSınırda mühimmat patladı, yaralı askerler varSınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var

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