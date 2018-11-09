HABER

Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 21:35 | Son Güncelleme

HAKKARİ VALİSİ YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastaneleri'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var (5)

HAKKARİ VALİSİ YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastaneleri'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var (5)

PARTNER'Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!''Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!'
FETÖ'den gözaltına alınan 5 asker itirafçı oldu, 1 asker tutuklandıFETÖ'den gözaltına alınan 5 asker itirafçı oldu, 1 asker tutuklandı
Adıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığına tutuklamaAdıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığına tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atilla Taş tutuklandı

Atilla Taş tutuklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.