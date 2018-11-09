Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var (5)

HAKKARİ VALİSİ YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastaneleri'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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