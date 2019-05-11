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Sınırda nöbet tutan askere "Anneler Günü" sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:06 | Son Güncelleme

Sınırda nöbet tutan askere "Anneler Günü" sürprizi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Irak sınırında vatani görevini sürdüren askere "Anneler Günü" sürprizi yapıldı.

İstanbul'da yaşayan anne Lale Oğuzhan, uçak ile Yüksekova ilçesine getirildi.

Buradan helikopterle Irak sınırındaki Derecik ilçesine gelen Oğuzhan'ı, Kaymakam İdris Aslan ve askeri yetkililer karşıladı.

Anne daha sonra oğlu Abdullah Oğuzhan'ın görev yaptığı Ketina Üs Bölgesi'ne götürüldü.

Sırtı dönük kulübede görevi başında bulunan Abdullah Oğuzhan, Kaymakam Aslan ve komutanlarına tekmil verdi.

Kaymakam Aslan, nöbet tutan Oğuzhan ile bir süre sohbet etti.

Ardından arkasını dönen asker annesini karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.

Oğluna sarılan anne Lale Oğuzhan gözyaşlarına hakim olamadı.

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