HABER

Sınırda önemli toplantı! Hakan Fidan, Hulusi Akar ve komutanlar bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi.

Akar, Fidan ve komutanların toplantısında, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle İdlib’de ateşkesin devamına yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'deki durum, ateşkesin devamı yönündeki çalışmalar, bölgede istikrar için yapılması gerekenler görüşüldü.

TOPLANTI

AKAR'DAN AÇIKLAMA

Akar yaptığı açıklamada "Soçi mutabakatı kapsamında ateşkes ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösteriliyor. Rusya ile bu konuda yakın iş birliğimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

AKARRR

Ayrıntılar geliyor...

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Vali Memiş'in bilardo ilgisiVali Memiş'in bilardo ilgisi
Ortaokul öğrencisi, bursuyla arkadaşlarına 250 kitap aldıOrtaokul öğrencisi, bursuyla arkadaşlarına 250 kitap aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sınır Hulusi Akar Hakan Fidan Genelkurmay Başkanı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Maalesef iç politika olarak hissediyoruz...
marta kadar bu böyle gider sanırım kritik toplantı alarm giriliyor girilecek girilebilir girilip çıkıldı vs vs Allah güzel insanımızın vatanı ve dini duygularını istismar ederek oy devsirenleri bildiği gibi yapsın bir oy uğruna değil bir hilal uğruna olsaydı keşke herşey.not hiçbir siyasi gorusum yoktur çünkü hepsi aynıdır hepsi bir merkeze hizmet etmektedir Allah'a emanet olunuz sevgili vatandaşlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

Florya'da tren yolunda kaza!

İstanbul Florya'da tren kazası! Yaralılar var

Sarıyer'de kimyasal madde paniği!

İstanbul'da kimyasal madde paniği!

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Günlük burç yorumları 12 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

12 Ocak Cumartesi için günlük burç yorumları

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.