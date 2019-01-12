Sınırda önemli toplantı! Hakan Fidan, Hulusi Akar ve komutanlar bir araya geldi

Akar, Fidan ve komutanların toplantısında, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle İdlib’de ateşkesin devamına yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'deki durum, ateşkesin devamı yönündeki çalışmalar, bölgede istikrar için yapılması gerekenler görüşüldü.

AKAR'DAN AÇIKLAMA

Akar yaptığı açıklamada "Soçi mutabakatı kapsamında ateşkes ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösteriliyor. Rusya ile bu konuda yakın iş birliğimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

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