KİLİS (AA) - Kilis'te "Sınırda Sesler, Şiir ve Şair Buluşması" programı düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesince (KİYÜ) gerçekleştirilen programda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 15 şair yazdıkları şiirleri okudu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri etkinliğin kentte yapılmasının önemine değindi.

"Etkinliğin ilkini sınırdan gelen bomba sesleri arasında gerçekleştirmiştik." diyen Karacoşkun, o sesin, bugün şiir, sevgi ve edebiyat sesine dönüştüğünü aktardı.

Karacoşkun, şunları kaydetti:

"Kilis o günlere oranla şimdi çok iyi durumda. Devletimizin yöneticilerinin büyük gayretleriyle ulaştığımız noktada artık şiirin sesi çok daha yüksek şekilde sınırdan duyulur oldu. Şiir sesleri bombaların sesini yok etti. Bomba sesleri varken şiir okuyarak bombaların sesine karşı bir duruş sergiledik ve devletimizin güçlü duruşuyla o bomba sesleri yavaş yavaş yok oldu. Şiirin sesi güçlenerek daha gür bir seda ile bugün devam ediyor."

Etkinliği farklı bölgelerden gelen şairlerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Karacoşkun, programı gelecek yıllarda da gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılanlara "Sınırda Sesler" adlı kitap hediye edildi.

