HABER

"Sınırda Sesler, Şiir ve Şair Buluşması" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 22:02 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesince düzenlenen programda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şairler yazdıkları şiirleri okudu

KİLİS (AA) - Kilis'te "Sınırda Sesler, Şiir ve Şair Buluşması" programı düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesince (KİYÜ) gerçekleştirilen programda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 15 şair yazdıkları şiirleri okudu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri etkinliğin kentte yapılmasının önemine değindi.

"Etkinliğin ilkini sınırdan gelen bomba sesleri arasında gerçekleştirmiştik." diyen Karacoşkun, o sesin, bugün şiir, sevgi ve edebiyat sesine dönüştüğünü aktardı.

Karacoşkun, şunları kaydetti:

"Kilis o günlere oranla şimdi çok iyi durumda. Devletimizin yöneticilerinin büyük gayretleriyle ulaştığımız noktada artık şiirin sesi çok daha yüksek şekilde sınırdan duyulur oldu. Şiir sesleri bombaların sesini yok etti. Bomba sesleri varken şiir okuyarak bombaların sesine karşı bir duruş sergiledik ve devletimizin güçlü duruşuyla o bomba sesleri yavaş yavaş yok oldu. Şiirin sesi güçlenerek daha gür bir seda ile bugün devam ediyor."

Etkinliği farklı bölgelerden gelen şairlerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Karacoşkun, programı gelecek yıllarda da gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılanlara "Sınırda Sesler" adlı kitap hediye edildi.

Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklamaSon dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama
İsveç Kraliyet Ödülü alan Dr. Zora, Türkiye İsveç Büyükelçisi Yunt ile görüştüİsveç Kraliyet Ödülü alan Dr. Zora, Türkiye İsveç Büyükelçisi Yunt ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Sınırda Sesler Şiir ve Şair Buluşması" Kilis

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

AK Parti'den YSK açıklaması!

AK Parti'den YSK açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.