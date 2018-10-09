Sınırda tek kişilik terör örgütü protestosu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Türkiye'deki Suriyelilerden Ali Silo, terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterdi.
Ali Silo, Suriye'nin Rasulayn kentinin karşısındaki ilçenin sınıra sıfır noktasında tek başına eylem yaptı. Terör örgütü aleyhine slogan atan Silo, bir süre sınırda oturma eylemi gerçekleştirdi.
Silo, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç karışıklığın ardından güvenli bulduğu için yaklaşık 2 yıl önce Ceylanpınar'a geldiğini belirtti.
Rasulayn kentinde evinin teröristler tarafından işgal edildiğini anlatan Silo, "Ben de Kürt'üm ama evimden, yurdumdan edildim. Ailemden, kimseden haber alamıyor ve hayatlarından endişe ediyorum. Derdim; vatanıma, toprağıma geri dönmektir. Teröristler nedeniyle vatanıma dönemiyorum. Bunlar taşeron bir örgüttür, para verene iş yapıyorlar. Biz hepimiz insanız ve aslında tek bir milletiz." ifadesini kullandı.
Silo, daha sonra eylemini sonlandırdı.
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