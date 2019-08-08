Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Enez ilçesinde, sınır birliği askerlerince, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

Enez'e bağlı Çataltepe Mahallesi'ndeki Askeri Yasak Bölge'de sınır birliği askerleri, 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan İ.H.B. ve R.A. oldukları belirlendi.

2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

