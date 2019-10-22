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Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken, hudut bölüğü askerlerince yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisinden 1'i, mahkemece tutuklandı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken, hudut bölüğü askerlerince yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisinden 1'i, mahkemece tutuklandı.
İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyündeki askeri yasak bölgede, hudut bölüğü askerleri, 3 kişiyi yakaladı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan M.S. ve Z.S. ile organizatör A.C. oldukları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.S., sorgusunun ardından serbest bırakıldı. A.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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