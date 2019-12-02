HABER

Sınırda yakalanan 3 bin 400 kaplumbağa Gaziantep'e getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:27 | Son Güncelleme

GÜRCİSTAN'dan kaçak yollarla Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 3 bin 400 al yanaklı yavru su kaplumbağası, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

GAZİANTEP, (DHA) - GÜRCİSTAN'dan kaçak yollarla Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 3 bin 400 al yanaklı yavru su kaplumbağası, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Bazıları telef olan su kaplumbağaları, karantina akvaryumundaki bakım ve tedavilerinden sonra akvaryumlara alınacak.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir otomobilde, 9 karton koli içinde 3 bin 400 al yanaklı yavru su kaplumbağası ele geçirildi. Piyasa değeri 200 bin lira olan su kaplumbağaları işlemlerin ardından Gaziantep'e gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğal Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü’nden su dolu kaplarla Hayvanat Bahçesi’ne transfer edilen su kaplumbağaları, deneyimli ekiplerce tedavi edildi. Kaplumbağaların, belirli büyüklüğe geldiğinde özel havuzlara bırakılarak ziyaretçilerle buluşturulacağı belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların çok kötü koşullarda sınırdan geçtiğini belirterek, “Gürcistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen al yanaklı küçük kaplumbağalar, gümrük muhafaza memurları tarafından 9 karton kutuda ele geçirildi. 3 bin 400 su kaplumbağası Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Burada kendilerini karantina akvaryumunda muhafaza ediyoruz. Hayvanlar uygun koşullarda taşınmadıkları için bazıları telef olmuş ve bazıları da kötü durumdaydı. Uzman arkadaşlar tarafından gerekli bakım ve tedavileri yapılıyor. Şu anda durumları iyi. Kaplumbağalar, belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra havuzlarımıza bırakacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Yılın erkeği o seçildi! Yılın erkeği o seçildi!
Siyasilere hakaret içeren paylaşımlar yapan müdüre soruşturmaSiyasilere hakaret içeren paylaşımlar yapan müdüre soruşturma
İdlib'de hava saldırısı: 14 ölü, 27 yaralıİdlib'de hava saldırısı: 14 ölü, 27 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

2020 hac kontenjanı belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Kontenjan arttı

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu

Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.